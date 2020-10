Maltempo: alberi caduti a Busalla e in A7

Il maltempo inizia a creare i primi disagi a Genova. La scorsa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a Busalla per la caduta di un albero che si è abbattuto sulla provinciale 226.

Il tronco ha invaso completamente la carreggiata impendendo la circolazione. In mattinata, invece, un albero è caduto in A7.

non ci sono feriti e il traffico non è stato interrotto.(ANSA).