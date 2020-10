Trovato cadavere vicino a canale scolo a Ventimiglia

Il cadavere di un uomo è stato trovato verso le 13 vicino a un canale di scolo in via Bosco dei Bormanni a Ventimiglia. Sono in corso le operazioni di recupero, alla presenza dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La salma sembra essere in buono stato di conservazione e, a quanto si apprende, era parzialmente vestita.

Nei giorni immediatamente successivi all'ondata di maltempo del 2-3 ottobre vennero recuperati in provincia di Imperia dieci corpi, due dei quali già identificati, tra cui anche l'unico trovato nel fiume Roya, mentre gli altri in mare.

Il corpo è stato individuato nei pressi di un canale di scolo delle acque, ma non nelle vicinanze del fiume, e non è chiaro se possa essere stato trasportato dalla piena del Roya, che sul versante francese dell'omonima vallata ha seminato diverse vittime e dispersi. Sembra invece escluso si tratti di una salma provenienti dal cimitero di Tenda, in parte spazzato via dal fiume.