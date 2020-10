Nautica: Marina di Loano, 2020 da record nonostante pandemia

(ANSA) - LOANO, 05 OTT - Stagione estiva 2020 positiva per Marina di Loano, che nonostante la pandemia ha mantenuto costante il trend di crescita registrato negli anni scorsi. I diportisti sono aumentati del 4% rispetto al 2019, e anche i transiti hanno fatto registrare un importante incremento. Numeri da record anche per Marina Beach, con un numero di presenze mai avuto nelle precedenti stagioni. Inoltre nel 2020 Marina di Loano ha ottenuto la sua ottava Bandiera Blu. Per il 2021 sono in corso di valutazione azioni ed investimenti volti a migliorare ulteriormente l'offerta di servizi per gli ospiti.

"L'emergenza sanitaria ha toccato anche la nautica, ma Marina di Loano è rimasta aperta continuando a garantire i servizi anche nel periodo del lockdown - commenta l'Ad Gianluca Mazza - I protocolli varati dalle istituzioni internazionali rischiavano di compromettere la nostra stagione, invece siamo riusciti ad avere performance addirittura migliori rispetto al 2019".

