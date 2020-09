Pedone investito a Genova, è grave

(ANSA) - GENOVA, 29 SET - Grave incidente questa mattina in corso Torino, nel quartiere Foce, a Genova. Un pedone di 48 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce. L'uomo è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino. Ha riportato diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica indaga la polizia municipale. (ANSA).