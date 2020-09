Fuga contromano in auto a Genova

Hanno scippato una anziana e sono scappati in auto per le vie di Cornigliano, ma dopo un rocambolesco inseguimento sono stati arrestati dalla polizia locale. In manette sono finite tre persone, tra i 23 e i 25 anni, di origini sudamericane. I tre avevano derubato una anziana di 79 anni nel parcheggio di un supermercato e poi sono scappati a bordo di una Bmw. Gli agenti hanno notato la macchina che sfrecciava a tutta velocità e hanno iniziato a inseguirla. I tre, alla vista degli agenti, hanno accelerato attraversando le strade anche senza rispettare precedenze e stop fino a immettersi nella Guido Rossa.

La Bmw ha imboccato contromano la rotatoria di via San Giovanni d'Acri, sempre con l'auto della polizia locale alle calcagna. Per tentare di sfuggire è salita anche su un marciapiede, evitando di poco alcuni pedoni che passavano e si immessa sulla rampa di accesso della strada Guido Rossa, in direzione levante. Il conducente della Bmw ha più volte tentato di speronare il mezzo della Locale, nonostante gli agenti, affiancatisi, avessero mostrato la paletta di servizio e intimato l'alt. Solo dopo che la pattuglia ha sbarrato la strada i tre si sono fermati e sono stati arrestati.