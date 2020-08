Agente Ramirez, 'accordo con Samp è difficile'

Trattativa in salita per il rinnovo del contratto di Gaston Ramirez, fantasista della Sampdoria.

Lunedì tornerà in Italia e ci saranno incontri tra la dirigenza blucerchiata e l'entourage del giocatore che ha il contratto in scadenza nel 2021. "In questo momento di crisi è normale che vengano fatte proposte al ribasso - , ha detto Pablo Bentancur, l'agente del sudamericano -, ma è anche normale che il giocatore dica di no, specialmente se ha sul piatto un quadriennale così ricco dall'Arabia. Bisogna individuare un punto di incontro tra la volontà del club e le richieste del giocatore. Ma è difficile trovarlo, devo essere chiaro. Da parte della Samp c'è la volontà è di rinnovare, diciamo che non è molto normale accorgersi all'ultimo delle qualità di Ramirez.

La proposta arrivata all'argentino dall'Arabia Saudita è per un'intesa quadriennale a tre milioni di euro a stagione. Se Gaston lascerà la Samp, la stampa di Barcellona scrive che arriverebbe alla corte di Ranieri il 21enne Alex Collado, talento del Barcellona B che il club blaugrana vorrebbe cedere in prestito, e che è stato offerto anche a Sassuolo e Genoa.

(ANSA).