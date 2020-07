Tomasi,per Liguria luglio mese complesso

"Nel lockdown abbiamo spinto più che potevamo, nonostante le difficoltà del periodo abbiamo messo in atto tutta la nostra capacità realizzativa. Se la sequenza di controlli e eventuali smontaggi delle onduline nelle gallerie fosse più dilazionata nel tempo avrebbe minori impatti sulla viabilità". Lo ha detto l'ad di Aspi Roberto Tomasi in una intervista. "Se il Mit confermasse le attuali prescrizioni temporali saremo i primi a rispettarle con rigore, in assoluta continuità con quanto in atto sulla rete di Aspi. Ma è presumibile che anche luglio sarà complesso per il nodo ligure". (ANSA).