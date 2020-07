Cantieri autostrade: Toti, Mit e Aspi trovino soluzione

"Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli sostiene che nelle autostrade della Liguria tutto sarà finito entro il 10 luglio, Aspi in una lettera ci comunica che dopo il 10 luglio forse il peggio deve ancora cominciare. Mi auguro che nelle prossime ore Aspi e il servizio ispettivo del Mit si siedano attorno a un tavolo per trovare una soluzione". Lo chiede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a poche ore dalla scadenza dell'ordinanza regionale che imponeva a Aspi e Mit di modificare il piano di controlli per la sicurezza in corso nella gallerie autostradali liguri. Se il piano non cambierà "chiederemo il ristoro del danno e la violazione di un'ordinanza regionale è un qualcosa a cui si risponde davanti alla legge - aggiunge -. Magari la impugneranno, ma al di là del formalismo la sostanza è che loro devono rispondere alla Regione Liguria". (ANSA).