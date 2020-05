Casa: Diga Begato; Scajola, miglioriamo la vita ai cittadini

"Il progetto di Begato non si è mai fermato. Anzi, continua ad andare avanti con l'obiettivo di mettere in atto una riqualificazione di straordinaria rilevanza, unica nel suo genere a livello nazionale, la prima della storia nella nostra regione. Si tratta di un progetto voluto da Regione Liguria insieme al Comune di Genova che oggi ha raggiunto una tappa fondamentale: si sono conclusi i traslochi dei di 374 nuclei familiare residenti nelle Dighe". Così l'assessore all'Urbanistica Marco Scajola. "Per tanti anni - aggiunge Scajola - si è parlato della demolizione di questi edifici, ma nessuno l'aveva mai concretizzato. Dal nostro insediamento del 2015 abbiamo ritenuto importante concentrarci su interventi coraggiosi come questo, con l'unico obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Per questo continueremo in tutta la Liguria a mettere in atto politiche di riqualificazione come questa, poiché riteniamo che non esistano quartieri e cittadini di serie B, ma che le nostre comunità debbano essere tutte vivibili e ospitali. Adesso possiamo proseguire verso l'apertura del cantiere per la demolizione e la grande riqualificazione che renderà la zona di Begato una zona con grande presenza di verde pubblico e con alloggi di ultima generazione, realizzati con le nuove concezioni urbanistiche che puntano su qualità ambientale, risparmio energetico e riduzione dell'impatto ambientale". (ANSA).