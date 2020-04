Portofino deserta e lavori al ponte: la Pasqua in Liguria

La piazzetta di Portofino e i litorali delle località balneari del ponente e del levante deserti, 'immacolati' i sentieri dei parchi, blindate le uscite dei caselli autostradali e operai al lavoro nel cantiere del nuovo ponte di Genova: è l'immagine della Pasqua in Liguria al tempo del coronavirus. Il ponte pasquale è sempre stato per la Liguria uno dei momenti top per il turismo ed è choccante vedere le mete tradizionali senza vita. Alle Cinque Terre in questo periodo si faceva la fila per tutto: per salire sul treno e per trovare un bagno libero. Oggi quelle perle sono silenziose e da formicaio si sono trasformate in un presepe senza personaggi. Ma c'è chi ha pensato a quelli che verranno: a Riomaggiore esposti teli bianchi con scritto 'Ciao' per salutare i turisti mai così lontani come adesso. Deserti anche i sentieri del parco e non solo in quello delle Cinque Terre, anche quelli di Portofino e del Beigua. E' il tempo dei 'rumori' della natura. L'Alta Via dei monti liguri, percorso che attira migliaia di biker per uno sport ambientalista che permette dall'alto dei monti di vedere la distesa del mare, è chiusa.

La spiaggia di Alassio, una delle più amate dai piemontesi, è vuota: ora padroni sono i gabbiani. A Sanremo taxi immobili e strade deserte. A Genova nel borgo di Boccadasse reso celebre dalla fidanzata di Montalbano nei romanzi di Camilleri, c'è solo il rumore del mare. E sulla passeggiata di corso Italia, il lungomare cittadino, c'è solo una presenza: la brezza marina. Il silenzio è rotto dal passaggio di un'auto della polizia municipale: un agente con il megafono invita a stare a casa e a non assembrarsi in spiaggia o in aree verdi. Tutto è fermo, ma non il cantiere del nuovo viadotto. Il lavoro non si ferma neppure a Pasqua. Entro il 21 aprile deve essere terminata la struttura in acciaio: mancano poco più di 100 metri. Il ponte: simbolo dell'Italia che ce la fa. (ANSA).