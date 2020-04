Coronavirus: Liguria, al via consegna per posta mascherine

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - E' partita questa mattina la distribuzione gratuita delle prime mascherine alle famiglie liguri, frutto dell'accordo, primo in Italia, siglato tra Regione Liguria e Poste Italiane che garantirà la consegna direttamente a casa e in sicurezza. Lo annuncia Regione Liguria in una nota.

"Nei Comuni sopra i 2000 abitanti sono le poste che, a titolo gratuito, consegneranno le mascherine a casa. Nei piccoli comuni, sotto i 2000 abitanti verranno consegnate ai sindaci, d'accordo con Anci, che si faranno carico di distribuirle ai loro cittadini tramite la Protezione Civile", ha ricordato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sottolineando che "ogni abitante riceverà la sua mascherina. "A questa prima spedizione, che si concluderà entro la fine di aprile, ne seguirà un'altra tramite la rete delle farmacie la rete di distribuzione dei giornali ed edicole del territorio, che ringraziamo per la grande disponibilità". (ANSA).