Ambulatorio mobile per tamponi a Spezia

(ANSA) - L SPEZIA, 31 MAR - Il primo ambulatorio mobile a bordo di un camper per effettuare visite e tamponi ai pazienti che manifestano sintomi di coronavirus a Spezia è entrato in servizio questa mattina per conto della Asl5. Il servizio è stato attivato per supportare le attività di assistenza domiciliare dei malati di Covid-19. L'ambulatorio mobile è dotato di lettino, servizi igienici, DAE, ozonizzatore dell'aria: a bordo un medico e un infermiere. Opererà tutti i giorni dalle 8 alle 20 sui tre distretti della Asl5, effettuando visite e tamponi in supporto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.