Premio Abbiati, Opera Roma elogia Mel Page e Carlo Vistoli

L'Opera di Roma si felicita con Mel Page, che ha firmato le scene e i costumi del Mefistofele di Boito che ha inaugurato la stagione in corso, e con il controtenore Carlo Vistoli, protagonista al Costanzi del Giulio Cesare in Egitto di Händel, che ha chiuso la stagione scorsa, oltre che del concerto "I tre controtenori", tra i vincitori della 43esima edizione del Premio Abbiati. Commentando l' insieme dei riconoscimenti assegnati dai Critici Musicali, Il sovrintendente dell' Opera di Roma ringrazia l' Associazione per ''l' attento lavoro che svolge durante tutto l' anno. Il confronto con la critica, soprattutto oggi, è per i teatri un importante momento di riflessione e di crescita''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA