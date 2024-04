Otto rapine in un mese, arrestato componente famiglia Moccia

I carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, d'intesa con la Procura di Roma, hanno notificato a un 40enne romano, appartenente alla nota famiglia Moccia di Tor Bella Monaca, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l'8 aprile dal gip.

L'uomo è gravemente indiziato di aver compiuto una serie di rapine nella capitale tra dicembre e gennaio.

I carabinieri, sotto la direzione della Procura, avrebbero raccolto, grazie all'analisi delle immagini delle telecamere, gravi indizi a suo carico per 8 colpi commessi con lo stesso modus operandi. Dopo aver raggiunto l'obiettivo a bordo di una moto, il rapinatore entrava in negozi, supermercati o farmacie e, sotto minaccia di una pistola si faceva consegnare l'incasso.

In un caso in un supermercato il titolare, intervenuto in soccorso della cassiera, è stato colpito con il calcio di una pistola riportando lesioni guaribili in 10 giorni. Il bottino complessivo dei colpi messi a segno è di circa 5.500 euro. La notifica è avvenuta nel carcere di Regina Coeli dove era già detenuto per altra causa.



