Juve-Inter 0-2, la Roma è campione d'Italia donne senza giocare

Nel turno di riposo della poule scudetto del campionato di calcio femminile la Roma festeggia il suo secondo titolo consecutivo. La sconfitta della Juventus in casa contro l'Inter (2-0 per le nerazzurre) infatti consegna lo scudetto alle giallorosse che, dopo aver fallito il primo match point sabato scorso al Viola Park contro la Fiorentina, si sono quindi laureate campionesse d'Italia per la seconda stagione di fila in questo turno di campionato, senza giocare.

Il distacco di undici punti dalla capolista infatti ormai non è più colmabile dalla Juve, tenendo conto del fatto che da qui alla fine della Poule Scudetto le bianconere hanno altre tre partite e quindi un massimo di nove punti a disposizione.

"Faccio le mie più sentite congratulazioni alla Roma e alle calciatrici - è il commento della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -, che hanno dimostrato dalla prima partita di campionato impegno, costanza e determinazione, in Italia e in campo internazionale.

Complimenti allo staff e a mister Spugna, che ha saputo prepararle con grande professionalità e visione, e complimenti a tutta la società, esempio virtuoso per il calcio italiano e per il movimento femminile".

"La squadra si è resa protagonista di una stagione entusiasmante continua Cappelletti -, portata avanti con sacrificio, grinta e talento, coinvolgendo sempre più pubblico e catalizzando l'interesse dei media. La conquista dello scudetto con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato è il coronamento di un percorso costruito e un successo meritato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA