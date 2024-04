'Decoro e servizi', dal 1 maggio al via a Roma stagione balneare

Il primo maggio si apre per Roma la stagione balneare e sono tre gli obiettivi del Campidoglio: accesso, servizi e decoro per le spiagge libere, continuità delle concessioni per la stagione 2024, previa verifica dei pagamenti e del rispetto dei requisiti, e istituzione di un gruppo di lavoro per i rilievi, la verifica e l'aggiornamento delle consistenze e della legittimità. Ad annunciarlo sono stati stamattina in Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore al Patrimonio Tobia Zevi.

Roma Capitale dopo aver riportato in Campidoglio le deleghe per il litorale di Ostia, prima attribuite al Municipio X, ha assicurato alle spiagge libere i servizi necessari per l'apertura. Per le spiagge libere sono già partiti la livellatura, la vagliatura meccanica e la pulizia, per garantire il decoro, ma anche l'assistenza ai bagnanti e il personale addetto al salvamento, per garantire la sicurezza; l'installazione di servizi igienici pubblici, per garantire la fruibilità. Inoltre a partire da quest'anno verranno debitamente segnalati e numerati i varchi di accesso gratuito alla battigia e al mare per tutti i cittadini, e i varchi saranno indicati su Google Maps. Sarà poi obbligatorio esporre un cartello che spieghi ai cittadini quali sono i diritti dei bagnanti e quali invece i servizi a pagamento.

"Il rilancio del Mare di Roma è una questione di grande importanza per questa amministrazione", ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione della presentazione dei criteri per i bandi dei balneari e per l'avvio della stagione del mare approvati oggi dalla giunta capitolina. "Definiamo i nostri obiettivi, fra quali la maggior visibilità del mare, eliminando l'attuale effetto prodotto dal 'lungomuro', un minor impatto ambientale e professionalità degli operatori che parteciperanno ai bandi, siano essi con o senza esperienza.

L'obiettivo - ha concluso - è restituire la spiaggia e il mare ai romani".



