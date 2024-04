Strega, Baricco, Andò e Mazza nuovi Amici della Domenica

Entrano a far parte degli Amici della Domenica Roberto Andò, Alessandro Baricco, Anna Bonaiuto, Giulia Caminito, Giordano Bruno Guerri, Mauro Mazza, Antonella Polimeni, Loretta Santini e Roberto Vecchioni. I nuovi ingressi nella giuria del Premio Strega sono stati annunciati a Roma, alla presentazione della dozzina dell'edizione 2024.

In crescita i votanti del premio che sono sono passati da 660 a 700, per l'aumento dei voti collettivi dei circoli di lettura delle Biblioteche di Roma (da 15 a 20) e degli Istituti italiani di cultura nel mondo (da 30 a 35), che contribuiscono alla formazione della giuria esprimendo ciascuno 7 votanti, per un totale di 245 studiosi, traduttori e appassionati della nostra lingua e letteratura residenti all'estero. Gli aventi diritto di voto sono così suddivisi: 400 voti degli Amici della domenica, 245 voti dall'estero, 25 voti collettivi espressi da scuole, università e circoli di lettura delle Biblioteche di Roma, 30 voti di lettori forti scelti nel mondo delle professioni e dell'imprenditoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA