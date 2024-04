I am, la rassegna romana declinata al femminile

L'impresa al femminile con l'archeologa Maria Rosa Patti e la presidente dell'azienda Crik Crok Francesca Ossani; 'Anatomia di un'emozione' con le ricercatrici del CNR Viviana Triaca e Daniela Marazziti, che attraverso coppie disfunzionali della mitologia greca faranno scoprire la radice psicologica dei sentimenti (passione, gelosia, possesso e aggressività). Sono due dei temi che saranno approfonditi nel corso di altrettanti incontri nell'ambito della seconda edizione di 'I am Io sono' la rassegna al femminile che si terrà a Roma dal 13 aprile al 12 maggio, presentata oggi a Palazzo Massimo.

L'iniziativa stavolta è arricchita da una 'call' fotografica internazionale e una mostra, percorsi esperienziali, incontri per le scuole, visite guidate al Museo Nazionale Romano (sede degli incontri) alla "scoperta dell'essenza vera di ogni donna, ma anche di ciò che ognuna, grazie ad uno sguardo positivo e consapevole dei propri punti di forza, può realizzare", come si legge in una nota del Municipio Roma I Centro che la organizza insieme con Roma Fotografia e con UnitelmaSapienza e Aeronautica Militare e patrocinata dal Cnr.

Si parlerà anche di 'Imprenditoria femminile green e spaziale' con l'imprenditrice Giorgia Pontetti e la giornalista e scrittrice Maria Frega, alla scoperta del complesso percorso che nasce dalla passione per professioni tipicamente maschili e nelle quali le donne hanno saputo, invece, dare un importante contributo. 'Con passione verso il futuro', inoltre, interverrà il Ten.Col. Daniela Benvenuti dell'Aeronautica Militare, corpo all'avanguardia per inclusione e parità di genere, a 25 anni dall'approvazione della legge 380/99 che ha permesso alle donne di partecipare ai concorsi nelle Forze Armate. Infine "Come difendersi dalla violenza economica" (con Rosella Castellano e Azzurra Rinaldi); "Storie nella Storia" - tra artigiane, imperatrici, liberte, schiave e altri lati femminili che si svelano tra le parole delle iscrizioni del Museo della Comunicazione scritta dei Romani alle Terme di Diocleziano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA