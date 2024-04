Giubileo: lavori a binari, metro A torna chiusa di notte

Da lunedì 8 aprile e fino al 5 dicembre riaprirà il cantiere notturno per la sostituzione dei binari lungo la linea della metro A: per questo dalla domenica al giovedì tornano le chiusure serali, con l'ultima corsa alle 21. Lo ha annunciato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio. L'orario di servizio sarà regolare fino all'1.30 il venerdì e il sabato.

Nei giorni di chiusura anticipata verrà attivato un servizio sostitutivo, per il quale verranno impiegati 76 bus navetta che si attesteranno in superficie in corrispondenza delle stazioni chiuse.

Inoltre su tutta la linea A si interverrà con una attività di manutenzione straordinaria su 105 impianti di traslazione, compresa la sostituzione di 22 montascale. Il piano di interventi richiede la chiusura della stazione Vittorio Emanuele dall'8 aprile fino al 30 giugno. Una scelta obbligata, è stato spiegato in conferenza stampa: i lavori straordinari riguarderanno in parallelo tutte e quattro le scale mobili presenti nella stazione determinandone l'impossibilità di accesso. Inoltre, ha spiegato Gualtieri, i materiali erano così vecchi che "non erano riparabili: li sostituiamo completamente".

Tutti gli altri interventi di manutenzione e sostituzione degli impianti di traslazione lungo la linea A è previsto siano eseguiti durante il normale svolgimento del servizio.



