Giubileo: Nanni, '90 sedute commissione, sopralluoghi in vista'

"La realizzazione degli interventi e le attività che si stanno effettuando per il Giubileo sono un'occasione unica per rendere la nostra città più moderna e sostenibile". Così Dario Nanni consigliere capitolino e presidente della commissione Giubileo durante l'iniziativa 'Il Giubileo e il futuro di Roma' organizzata dall'associazione ConSenso Civico nella sala Cinema del VI Municipio a Tor Bella Monaca.

"La commissione Giubileo sino a oggi - ha detto Nanni - è stata convocata 90 volte, sia per audire le istituzioni coinvolte, sia per condividere informazioni e scelte con le varie realtà interessate all'evento come i Municipi, le associazioni di categoria, le rappresentanze dei lavoratori coinvolti nell'evento. Nelle prossime settimane effettueremo diversi sopralluoghi nei cantieri più importanti, da quello del Ponte dell'Industria a quello Piazza dei Cinquecento, da quello viario di Tor Vergata a quello di Piazza San Giovanni, per continuare a monitorare tutti gli interventi previsti".

"A seguire - ha detto ancora Nanni - faremo il punto su tutti gli interventi e le attività che riguardano il trasporto pubblico locale, da quelli manutentivi sulle stazioni ferroviarie a quelli sulle reti metropolitane, dalle nuove dotazioni di treni e a quelli di bus ecologici. Poi verificheremo l'attività che si sta effettuando sulla manutenzione stradale che coinvolge centinaia di km di pavimentazione delle nostre strade con un investimento di 292 milioni di euro. Esamineremo poi i numerosi appalti che concernono il Tevere: banchine, muraglioni, affacci, parchi.

Un'attenzione particolare continueremo a rivolgerla alla sicurezza dei lavoratori, alle attività di prevenzione e controllo sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie e metropolitane e sui mezzi pubblici".

"Nelle prossime settimane - ha concluso - presenterò in commissione Giubileo la proposta di delibera per garantire il salario minimo per gli appalti di Roma Capitale a partire da quelli del Giubileo e continueremo a condividere e informare la città su tutte le attività e su tutti gli interventi che si stanno realizzando".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA