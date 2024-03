A Roma per Giubileo anche contenitori per mozziconi di sigarette

Roma per il Giubileo si doterà di contenitori dove gettare i mozziconi di sigarette, per poterli anche avviare al riciclo. I contenitori si troveranno nelle strade e nei luoghi più frequentati della città, dagli uffici pubblici, alle stazioni ferroviarie, dalle fermate dei bus, alle università. È quanto prevede la delibera per la raccolta e il riciclo di mozziconi di sigarette approvata oggi all'unanimità dal Consiglio comunale. Il provvedimento è stato presentata dal consigliere capitolino e presidente della commissione Giubileo 2025 Dario Nanni che esprime "grande soddisfazione" per il via libera.

"L'atto - spiega - prevede l'adozione ed attuazione di linee di indirizzo per intervenire sull'incontrollata proliferazione di questa tipologia di rifiuti. In vista del Giubileo per il quale si prevede l'arrivo di milioni di persone, la nostra città deve farsi trovare pronta anche dal punto di vista del decoro e dell'ambiente. Per queste ragioni, con questa proposta ho chiesto di collocare appositi contenitori nei luoghi più sensibili della città, a partire dagli uffici pubblici, dalle stazioni ferroviarie, dalle fermate dei bus, alle università, nelle strade più frequentate di Roma. Questo per incentivare il corretto conferimento di questi rifiuti e il loro riciclo da parte di ditte che li trasformeranno in beni di utilizzo comune in un'ottica di economia circolare".

"Nella delibera - dice ancora Nanni - si prevede anche la realizzazione di campagne di prevenzione e sensibilizzazione, a partire dalle scuole, sui pericoli causati dal fumo, per la tutela della salute e dell'ambiente e poi maggiori controlli per sanzionare chi getta i mozziconi per strada. Ringrazio tutti i consiglieri che hanno approvato all'unanimità la mia proposta - conclude - e mi auguro che questo atto possa fornire un contributo significativo".



