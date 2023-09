Scontro frontale su superstrada Cassino-Sora, tre vittime

È di tre vittime il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco prima della mezzanotte sulla superstrada Cassino-Sora, nel Frusinate, nei pressi dello svincolo per Fontechiari. Nello scontro frontale, violentissimo, sono rimaste coinvolte due auto: su una viaggiava una coppia di fidanzati, nell'altra una donna. Tutti e tre sono morti sul colpo.

La strada attualmente è chiusa per i rilievi. Stando alle prime informazioni la coppia di fidanzati era di Sora, il giovane era un un collega dei soccorritori del 118 intervenuti sul posto. Al momento non è stata ancora identificata la donna che viaggiava sola sull'altra auto coinvolta.



