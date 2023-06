In fuga dopo femminicidio in Francia, preso a Civitavecchia

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - È stato arrestato a Civitavecchia il quarantenne di origini tunisine sospettato in Francia per l'omicidio di sua moglie, il quale aveva portato con sé in Italia - durante la sua fuga - anche la loro figlia di otto anni. Ad eseguire l'arresto sono stati gli operatori della Polfer allo scalo ferroviario di Civitavecchia, assieme a quelli del commissariato di pubblica sicurezza e della polizia di frontiera della stessa città.

Le ricerche in Italia sono state attivate dai responsabili del centro di cooperazione di polizia di Ventimiglia, che hanno fornito le descrizioni del soggetto e della minore dando indicazioni che sarebbero potuti entrare in Italia e muoversi nel territorio italiano attraverso i treni. Grazie alla diffusione immediata delle informazioni ricevute ad opera del compartimento di polizia ferroviaria per la Liguria e della squadra mobile di Genova, era stato effettuato un attento monitoraggio negli ambiti ferroviari di competenza ed in particolare presso lo scalo ferroviario di Civitavecchia, dove è giunto un treno proveniente da Genova, a bordo del quale viaggiava il 40enne ricercato con la figlia.

L'attività di cooperazione è stata seguita dall'ufficio Si.re.ne. (quello per le informazioni supplementari richieste all'ingresso nazionale), che ha richiesto ed ottenuto dal collaterale ufficio francese la documentazione necessaria attraverso cui procedere all'arresto. La piccola è stata invece affidata ai servizi sociali del Comune di Civitavecchia e si trova ora in una struttura protetta. (ANSA).