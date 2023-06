La musica del mondo nei Giardini della Filarmonica Romana

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Artisti e musicisti da tutto il mondo, fra tradizioni millenarie, repertorio classico e barocco, avanguardia, jazz e la musica folk. Torna a Roma i Giardini della Filarmonica, il Festival estivo dell'Accademia che dal 16 al 29 giugno nel verde della Casina Vagnuzzi, sede della istituzione in via Flaminia 118, proporrà 26 appuntamenti per un viaggio da Varsavia a Vienna, da Tokyo a Vilnius, da Bucarest a Buenos Aires. Il titolo Estate in Ascolto riassume l'intenzione di offrire al pubblico una panorama di generi musicali grazie alla collaborazione di istituti di cultura, ambasciate e associazioni internazionali attivi nella capitale.

L'inaugurazione, il 16 giugno, è affidata al Quartetto Dagadana, ambasciatore delle culture polacca e ucraina, che arriva in Italia per la prima volta. In cartellone, i tamburi giapponesi del gruppo Taiko Enishi, il polistrumentista messicano Israel Varela, la giovane charanguista argentina Carolina Barenbaum. Il 26 giugno sarà dedicato alla cultura persiana. La Grecia debutta al festival con il Beraber Trio, poi la serata zigana con Danilo Rossi, prima viola del Teatro alla Scala, e i tre musicisti di Bucarest del New Gipsy Project. Tornano il compositore chitarrista e pianista romano Marco Sinopoli per un incontro con il polistrumentista argentino Roman Gomez, e il fisarmonicista Germano Mazzocchetti, compositore di musiche per film e teatro, con il suo ensemble. Studenti e docenti di università americane, conservatori e accademie europee saranno protagonisti il 29 giugno del concerto Connections, mix di musica strumentale, elettronica, danza e videoarte. Spazio anche all'astro nascente del pianismo Pijus Pirogovas, classe 2008, lituano di Vilnius, e al soprano Rosaria Angotti con il pianista Jacopo Petrucci. Due gli omaggi alla Città Eterna: Roma '600 con l' ensemble di musica baricca I Bassifondi, e le canzoni della tradizione proposte da Angelo Maggi con la cantattrice Monica Ward e ai musicisti della Banda dell'Uku, che chiuderanno il festival il 29 giugno. (ANSA).