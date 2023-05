Roma: Mourinho, non penso che Dybala giocherà a Budapest

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Dybala non penso possa giocare a Budapest. Spero possa fare almeno panchina". Lo ha detto José Mourinho in conferenza stampa commentando lo stato di forma di Dybala. "Se Paulo può stare in panchina e mi può dare 15-20 minuti sono già contento - ha aggiunto - La verità è quella che avete visto oggi, c'è un gruppo che ha lavorato in campo. Poi ci sono Spinazzola e Karsdorp che hanno fatto lavoro personalizzato, mentre Dybala è al dipartimento medico".

Sul perché nelle giornate precedenti l'argentino sia stato convocato 'Mou' ha spiegato che "abbiamo provato a usarlo, perché quando pensi alla finale pensi anche alla sua preparazione. Contro la Salernitana credevo potesse giocare un tempo, così come a Bologna, e invece no. Stiamo cercando di fare di tutto. La verità è che è fuori. Sabato non ci sarà di nuovo".

(ANSA).