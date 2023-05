Ama, raccolte 10 tonnellate di rifiuti al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Sono scattate già dalle 23 di ieri le operazioni di pulizia e lavaggio per ripristinare il decoro sulle strade adiacenti al Circo Massimo coinvolte dal concerto di Bruce Springsteen. È quanto rende noto Ama. L'azienda, in coordinamento con Roma Capitale, ha messo in campo una speciale task force di 45 uomini e 15 mezzi, operativa durante tutte le fasi dell'evento e che ha raccolto complessivamente oltre 10 tonnellate di rifiuti. Il personale aziendale ha presidiato i 4 varchi di prefiltraggio mentre già nei giorni scorsi in tutta l'area erano stati posizionati 15 cassonetti e 60 bidoncini per le varie frazioni di materiali. Una volta concluso lo spettacolo le squadre e i mezzi Ama (spazzatrici, veicoli a vasca, autobotti, e compattatori) hanno ripulito le strade limitrofe e consentito, in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale, il ripristino della normale viabilità. Sono attualmente in corso interventi di rifinitura su via dei Cerchi che si concluderanno nel primo pomeriggio. (ANSA).