Record di visite per Van Gogh, prorogata la mostra a Roma

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - La mostra è sold out da molto tempo ma le richieste continuano incessanti da ogni parte del mondo: per questo motivo Arthemisia, in accordo col Kroller Muller Museum, ha deciso di prorogare eccezionalmente fino al 7 maggio la mostra a Roma su Van Gogh.

Dall'8 ottobre a oggi sono oltre 400 mila i visitatori che, a Palazzo Bonaparte di Roma, hanno preso parte alla grande mostra dedicata al pittore. Una mostra che, fin dalla sua apertura, ha registrato numeri record. E che, nell''ultima settimana sarà aperta tutti i giorni fino alle 24.00.

Inoltre, il 30 marzo, in occasione del 170esimo anniversario della nascita di Van Gogh, ci sarà una grande giornata di festa: apertura fino a mezzanotte, musica, drink dedicato al grande artista e palloncini per tutti i bambini.

Con il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Lazio, del Comune di Roma e dell'Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la mostra è prodotta da Arthemisia, realizzata in collaborazione con il Kröller-Müller Museum di Otterlo ed è curata da Maria Teresa Benedetti e Francesca Villanti. (ANSA).