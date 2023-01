Omicidio Varani:ex fidanzata, se avessi saputo ti avrei salvato

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Non riesco ancora a venirti a trovare, perché mi sembra ingiusto e impossibile pensare che ogni anno io ne compio uno in più e tu ne avrai sempre 23. Avrei cercato di salvarti in ogni modo, se solo l'avessi saputo. Tutti i giorni penso che se avessi avuto la testa di adesso, lo stesso coraggio, l'avrei preso e ti avrei detto 'non preoccuparti di nulla, si risolve tutto'". E' quanto scrive su Facebook, Marta Gaia Sebastiani, l'ex fidanzata di Luca Varani, il giovane di 25 anni ucciso nel marzo del 2016 da Manuel Foffo e Marco Prato a Roma. Per questa vicenda Foffo è stato condannato a 30 anni con sentenza passata in giudicato mentre Prato si tolse la vita il giorno prima dell'inizio del processo nel carcere di Velletri.

Sul suo profilo la ragazza scrive nel giorno del compleanno di Varani affermando che "oggi è uno di quei giorni dove sarebbe meglio passare a domani. Ci siamo conosciuti a 14 anni, eravamo della stessa annata: 1993. E oggi avresti compiuto 30 anni. O meglio, avresti dovuto compiere 30 anni. Al di là delle nostre vite che a un certo punto si sono interrotte brutalmente, così, ti avrei voluto bene per sempre. Nonostante tutto. Tu eri un'anima buona, e tutto questo non è mai stato giusto". (ANSA).