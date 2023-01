Yusuf e la colonia di gatti, una storia di riscatto e civiltà

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Da baraccopoli e luogo di degrado a posto 'del cuore', dove la sporcizia è stata sostituita da secchi per raccogliere l'acqua piovana, panchine e tavoli in legno, fiori piantati dopo essere stati recuperati dai rifiuti, e dove grazie a un gruppo di persone di buona volontà è perfino possibile 'allontanare ogni brutto pensiero', costruire bellezza e prendersi cura di una colonia di gatti randagi. E' questa la storia di riscatto e umanità di Yusuf e della piccola comunità curda da lui guidata che a Roma, alla fine di Lungotevere Testaccio, sotto il ponte della ferrovia da cui si vede il Gazometro, hanno bonificato un terreno rendendolo percorribile a piedi e, soprattutto, un rifugio per randagi. Una bella lezione di civiltà e determinazione, che viene raccontata nel documentario "Tenere lontani i sentimenti brutti - La storia di Yusuf e della colonia felina" realizzato da La paginabianca.docx, associazione di promozione sociale, in collaborazione con ENPA sezione di Roma, con il patrocinio dell'assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale e con la media partnership della testata Lanterna.

Il documentario sarà presentato a Roma il 13 gennaio allo Spazio Scena (ore 16.30) in un incontro in cui interverranno Sabrina Alfonsi, assessora Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Carla Rocchi, presidente ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), Maurilia Amoroso, responsabile randagismo ENPA Roma, e Riccardo Piazza, presidente La paginabianca.docx. (ANSA).