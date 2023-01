Ragazza accoltellata, 'non conosco il mio aggressore'

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - La ragazza accoltellata alla stazione Termini di Roma la sera del 31 dicembre avrebbe riferito dopo l'episodio, in base a quanto si apprende, di non "conoscere l'aggressore" e di non "avere notato nessuno che la seguiva". La ragazza è attualmente ricoverata al Policlinico Umberto I, le sue condizioni sono serie ma stabili. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio in relazione all'accoltellamento della ragazza israeliana di 24 anni. Il fascicolo, coordinato dall'aggiunto Michele Prestipino, è stato aperto dopo la trasmissione di una prima informativa da parte della Polfer. Al momento, in base a quanto si apprende, la vicenda non vede coinvolti i pm dell'antiterrorismo. (ANSA).