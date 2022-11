Gualtieri, ripartono incontri per patto sviluppo e lavoro

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - "Vorrei ripartire e iniziare un giro di incontri per finalizzare il nostro patto per lo sviluppo e per il lavoro, abbiamo bisogno del contributo di tutti per costruire percorsi di integrazione che leghino forme di coinvolgimento lavorativo che possano partire dai bisogni del territori. E' possibile un futuro diverso e una citta' diversa, e per realizzarla e' molto bella l'idea di una mappatura delle buone pratiche che i diversi soggetti pubblici, privati e associativi mettono in campo". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante l'evento Acli, conclusivo del percorso 'Cantiere Roma: idee e proposte dal basso per il rilancio di Roma', annunciando appunto che ripartiranno gli incontri con le forze sociali per portare a termine un patto per lo sviluppo e il lavoro.

"Abbiamo iniziato un anno fa, tutti hanno collaborato a questa giornata di oggi, frutto di un confronto con i Municipi e le associazioni - ha ricordato il sindaco in merito al 'Cantiere Roma' di Acli - . Un lavoro fondamentale per cercare di avere una rotta e lettura della citta', dei suoi problemi e delle sue prospettive. Una comunita' deve innanzitutto saper ascoltare e toccare le ingiustizie e le disuguaglianze che riguardano parti di citta' che rischiano di non essere viste, di essere fuori dal dibattito. E' importante ascoltare e cercare di unire le esperienze, capire le ragioni di questa frattura e le strategie per ricucirle - ha sottolineato Gualtieri - . Ci vuole una grande alleanza di forze che pensano e dicono che Roma non ce la puo' fare se non cerca di guardare le cose dal punto di vista dei piu' deboli e dei piu' fragili", ha concluso. (ANSA).