"Musica troppo alta" e lo accoltella,arrestato 33enne a Roma

"Scendi che ti ammazzo, quel frastuono, quella musica...la devi smettere". E' iniziata così la lite tra due condomini a Roma, nel cuore di Trastevere, culminata con l'accoltellamento di un 22enne intervenuto per cercare di mettere pace e l'arresto dell'aggressore per tentato omicidio. Teatro dell'ennesimo episodio di violenza nella Capitale il quartiere della movida e in particolare via Natale Del Grande.

Tutto è iniziato intorno alle 22 di martedì. Il trentenne, con precedenti penali, rientrando a casa ha visto affacciato alla finestra il condomino con cui già in passato ha avuto attriti e liti. Pomo della discordia, in base a quanto accertato dagli inquirenti, un locale al piano terra che quest'ultimo affittava per feste private. E proprio la notte di Halloween la musica che proveniva dal locale ha mandato su tutte le furie il 33enne.

"Devi smetterla con questa musica, vieni giù che regoliamo i conti, scendi che ti ammazzo", ha urlato il giovane. In pochi istanti i due arrivano alle mani. Una zuffa a cui ha tentato di mettere fine il 22enne, nipote del condomino. Si è intromesso tra i due cercando di dividerli ma per tutta risposta il trentenne lo ha colpito con un fendente all'addome. Il giovane è crollato a terra in una pozza di sangue. I passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine: il 118 in pochi minuti ha trasportato il ferito, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Sul posto anche i carabinieri che hanno fatto scattare le ricerche dell'aggressore fuggito dopo la coltellata.

L'uomo è stato rintracciato dopo poco ed arrestato. Le condizioni del 22enne sono stabili, è in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.

L'episodio avvenuto ieri è solo l'ultimo avvenuto negli ultimi giorni a Trastevere. Sabato in piazza Trilussa un gruppo di giovanissimi ha aggredito un clochard colpendolo al volto con dei calci. Una azione violenta immortalata in un video poi finito sui social e su cui è al lavoro la polizia. Sempre il 29 ottobre un uomo ha rubato un coltello in un ristorante a ha cominciato a brandirlo verso i passanti avventandosi anche con gli agenti intervenuti per bloccarlo. Nei giorni scorsi, nelle strada di Trastevere, un minorenne ha aggredito un passante con una bottigliata "reo" di avergli negato una sigaretta.