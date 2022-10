Zingaretti,investiamo altri 2mln contro violenza sulle donne

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Investiamo altri 2 milioni di euro contro la violenza sulle donne per rifinanziare il contributo di libertà a chi inizia una nuova vita; per assistenza psicologica e sociale. In questi anni abbiamo raddoppiato la rete di ascolto e accoglienza con 34 centri antiviolenza e 15 case rifugio. È il Lazio contro la violenza e vicino alle vittime". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).