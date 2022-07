Expo 2030: Gualtieri, entro 2024 rifatto 90 % strade Roma

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - "Da qui alla fine di luglio avremo già concluso il rifacimento completo quindi in profondità del 10% delle strade della viabilità primaria di Roma con i cantieri che partono domani. Da qui alla fine del 2024 avremo rifatto il 90-95% degli 8 mila chilometri di viabilità primaria e una fetta molto larga della viabilità secondaria. Abbiamo costruito una tabella di marcia che tiene conto della visita degli ispettori del Bie". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, intervenendo in Campidoglio al tavolo istituzionale degli Stati Generali per Expo 2030. (ANSA).