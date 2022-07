Incendio a Roma, valori delle diossine oltre i limiti

Valori delle diossine oltre i limiti. E' quanto hanno certificato i rilievi dell'Arpa nella zona dove si è prodotto il maxi incendio di sabato a Roma. "Questi valori- ha spiegato Marco Lupo, direttore generale Arpa Lazio - sono dati prodotti dagli incendi nell'immediato. Sono stati comunicati al l'Asl di riferimento che valuterà se e quali misure applicare. Siamo fiduciosi che già dalle prossime ore i valori potranno tornare alla normalità".

L'ARPA Lazio ha tempestivamente avviato le attività di monitoraggio della qualità dell'aria dopo il rogo installando nella serata di sabato 9 luglio due campionatori ad alto volume per la misura dei microinquinanti. Gli esiti delle misure effettuate dal campionatore hanno registrato il valore per le diossine e' pari al 10,6 pg/m3 superiore al valore di riferimento individuato dall'OMS per l'ambiente urbano (0,3). Per quanto riguarda il benzopirene e' stato registrato un valore di 2,6 ng/m3, superiore anche esso alla media annua pari a 1 ng/m3.

La Procura di Roma avvierà delle verifiche sulla gestione del verde pubblico e accumuli di rifiuti abbandonati a Roma nell'ambito delle indagini avviate sugli incendi che hanno interessato la Capitale nelle ultime settimane. In base a quanto si apprende, inoltre, l'attività riguarderà in primo luogo le aree dove si sono verificati i quattro maxincendi nell'ultimo mese.

Intanto nell'Aula della Camera i rappresentanti di diversi gruppi parlamentari hanno chiesto al governo di riferire sulla situazione degli incendi nella città di Roma.



Gli autodemolitori stanno bloccando il traffico su viale Palmiro Togliatti a Roma, nello stesso tratto dove sabato si è sviluppato un maxi incendio, il quarto in venti giorni nella capitale. Gli autodemolitori, le cui aree sono state interessate dal rogo, stanno protestando contro l'ipotesi di un loro trasferimento. L'assessore capitolino all'ambiente Sabrina Alfonsi si sta recando sul luogo.