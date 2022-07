Incendi Roma: assessore, dietro roghi filiera rifiuti

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti". Lo ha detto Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente e ai rifiuti di Roma Capitale dopo il sopralluogo nella zona dell'incendio divampato ieri a Centocelle. "La zona da dove è partito l'incendio di ieri era stata sgomberata non più di un mese e mezzo fa e c'era un'area di smistamento dei rifiuti. Da qui è divampato il rogo, le fiamme hanno seguito la linea di questi rifiuti per arrivate poi agli auto demolitori", ha sottolineato. (ANSA).