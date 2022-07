Treni sospesi tra Orte e Nera Montoro su Roma-Ancona

(ANSA) - NARNI (TERNI), 04 LUG - Traffico ferroviario sospeso sulla linea Roma-Ancona tra Orte e Nera Montoro, una frazione di Narni, per una serie di incendi di sterpaglie a ridosso dei binari.

Per il trasporto dei passeggeri, le Ferrovie hanno attivato dei bus sostitutivi.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, gli incendi delle sterpaglie sono stati causati dal guasto all'impianto frenante di un convoglio ferroviario.

Numerosissime le segnalazioni arrivate al 115.

Per spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Terni sono intervenuti con tre squadre. Il transito dei treni e l'erogazione dell'energia elettrica sulla linea aerea sono stati sospesi proprio per agevolare il loro lavoro. (ANSA).