Conference:per finale maxischermo a Olimpico,misure sicurezza

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Oltre mille agenti delle forze dell'ordine saranno impegnati a Roma il 25 maggio prossimo in occasione della finale di Conference League a Tirana tra i giallorossi e gli olandesi del Feyenoord. Il piano dell'ordine pubblico, messo a punto dalla Prefettura, vedrà che impiegati agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e uomini della Polizia Locale impegnati anche in controlli allo stadio Olimpico dove la partita potrà essere seguita su un maxischermo.

Si procederà poi a transennare, dalle 7 del mattino del 25 maggio, alcune zone del centro storico tra cui piazza Navona, Fontana di Trevi, la fontana della Barcaccia e le fontane di pizza del Popolo, ovvero i luoghi scelti tradizionalmente dai tifosi per festeggiare un'eventuale vittoria. Disposti controlli anche a Trinità dei Monti e fuori ai locali della movida.

Stabilito anche il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglia e in vetro. Il modulo di sicurezza ricalcherà quello messo in campo per gli Europei. (ANSA).