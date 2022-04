Accoltella il compagno dopo il pranzo di Pasqua

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Lite in famiglia nel pomeriggio di Pasqua finisce con il ferimento con arma da taglio di un uomo.

La vicenda risale a ieri pomeriggio in un appartamento dell'Infernetto, periferia di Roma. Una cittadina romena di 50 anni, dopo aver abusato di alcol a tavola al culmine di un litigio con il compagno, un 49enne italiano, lo avrebbe accoltellato alla testa, al torace e alla mano. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia dove i medici hanno previsto per lui una prognosi di dieci giorni.

Denunciata invece per lesioni personali la donna, bloccata dai Carabinieri a Casal Palocco. (ANSA).