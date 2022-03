Ucraina: Campidoglio,a Roma al via albo famiglie accoglienti

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - A Roma al via l'albo delle famiglie accoglienti. Dal Campidoglio parte una nuova iniziativa per aiutare chi scappa dalla guerra in Ucraina. L'assessorato alle Politiche sociali e alla salute di Roma Capitale istituisce l'Albo delle Famiglie accoglienti grazie al quale, in collaborazione con Refugees Welcome Italia, i cittadini saranno messi in contatto con le persone che scappano dalla guerra e hanno bisogno di ospitalità e di un sostegno per integrarsi in Italia.

"Sono oltre 300 - spiega l'assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari - le famiglie che hanno scritto alla nostra mail, dedicata all'emergenza Ucraina, rendendosi disponibili ad offrire ospitalità nelle proprie case o nelle seconde abitazioni. A seguito di questa crescente offerta, abbiamo deciso di aprire un vero e proprio albo dedicato alle famiglie accoglienti che possono iscriversi al portale messo a disposizione da Refugees Welcome Italia. Le richieste, formalizzate compilando un format, saranno poi valutate tramite colloqui e sopralluoghi presso le abitazioni. Si tratta di uno strumento utile a superare la frammentazione delle diverse offerte per valorizzare al meglio il coinvolgimento della cittadinanza attiva che sta manifestando tanta solidarietà, con aiuti concreti, al popolo ucraino".

"Auspichiamo che in futuro - ha commentato la direttrice di Refugees Welcome Italia Fabiana Musicco - questa esperienza non rimanga solo una buona pratica sperimentata localmente, ma che diventi una policy e uno strumento di governance a livello nazionale, per garantire una diffusione capillare dell'accoglienza in famiglia." Anche un link dedicato per offrire e richiedere ospitalità, disponibile anche sul Portale di Roma Capitale: https://refugees-welcome.it/albo-delle-famiglie-accoglienti-di-roma/. (ANSA).