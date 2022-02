Pesca: Comune Fiumicino, preoccupante emergenza settore ittico

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Anche da Fiumicino, dove la pesca è uno dei fiori all'occhiello come prima marineria regionale per quantitativo di pescato e la seconda per numero di imbarcazioni dopo Anzio, si leva un grido d'allarme per l'emergenza del settore. Lamentele che sono raccolte e rilanciate dal Comune di Fiumicino. "Il settore della pesca sta affrontando una crisi che assume caratteristiche ormai strutturali - afferma l'assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli - Abbiamo ascoltato le criticità espresse dai rappresentanti di categoria in Commissione consiliare; siamo inoltre fortemente impegnati nella promozione del nostro pescato locale, nel creare sempre maggiore aderenza tra il comparto ittico e quello della ristorazione; a giorni rilasceremo altre 4 licenze per il plateatico del pesce.

Abbiamo avviato un proficuo rapporto di collaborazione con l'Autorità Portuale, con cui abbiano condiviso un importante progetto di rifacimento e messa in sicurezza della banchina portuale, partecipando ad un bando Feamp: il progetto è stato dichiarato ammissibile e a breve, ci auguriamo, arriveranno le risorse dalla Regione Lazio. In attesa dei fondi, l'Autorità portuale ha già iniziato i lavori".

"Certo è - prosegue l'assessora - che il settore necessita di un sostegno maggiore per poter sopravvivere: le stringenti regole europee che limitano le giornate di pesca e gli stock ittici, la concorrenza talvolta sleale praticata dai pescatori di altri Stati assoggettati ad altre regole, la pesca di frodo, la vetustà delle imbarcazioni sono problematiche che da tempo mettono in difficoltà il settore. Si aggiunge anche il caro gasolio, aumentato del 60% rispetto allo scorso anno come denunciato da Federpesca. In questo frangente, anche la possibilità di accedere velocemente alla Cisoa sarebbe auspicabile". (ANSA).