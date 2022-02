Moda: Roma lavora per sfilate al Colosseo e Fori

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Roma lavora per portare le sfilate di moda al Colosseo e ai Fori Imperiali. L'annuncio è di Mariano Angelucci, presidente della Commissione capitolina Turismo, Moda e Relazioni internazionali, al termine della seduta odierna.

"Stiamo lavorando per riportare al più presto, nelle piazze di Roma e nei luoghi più evocativi della nostra città iniziative dedicate all'alta moda - spiega - . Si tratta di un settore strategico per il rilancio della Capitale che intende offrire alle maggiori case di moda i palcoscenici più suggestivi al mondo, nel cuore di Roma. Per i prossimi appuntamenti di haute couture stiamo lavorando a location d'eccezione come l'arena del Colosseo e i Fori Imperiali". (ANSA).