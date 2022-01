Papa Francesco dona a Messi maglia Ath. Vaticana autografata

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - È una dedica che è una "benedizione" quella che Papa Francesco ha scritto, lo scorso mercoledì 12 dicembre, per Lionel Messi su una maglietta di Athletica Vaticana.

E a consegnare a Messi la maglietta ieri, domenica 23 gennaio, è stato monsignor Emmanuel Gobilliard, vescovo ausiliare di Lione, incaricato della Conferenza episcopale francese per le Olimpiadi di Parigi 2024.

E così ora lo 'scambio di maglie' tra il Papa e il fuoriclasse argentino è completo: lo scorso 18 ottobre, infatti, il Primo ministro francese, Jean Castex, aveva portato in dono a Francesco proprio la maglia di Messi — numero 30, quella del Paris Saint-Germain — con una dedica autografa.

"Messi e io abbiamo pregato insieme e mi ha confidato quanto la fede sia importante per lui" ha detto il vescovo francese.

Con monsignor Gobilliard - che con la polisportiva ufficiale della Santa Sede ha corso la staffetta al Meeting "We Run Togheter" co-organizzato con lo scorso 21 settembre insieme alle Fiamme Gialle - Athletica Vaticana porta avanti l'impegno di una visione dello sport spirituale, inclusiva e solidale, in particolare nella prospettiva delle Olimpiadi parigine. "Per essere davvero "fratelli tutti", come ha detto monsignor Gobilliard a un Messi felice per l'omaggio ricevuto dal Papa.

