Maltempo: neve in provincia Roma, difficile ritorno a scuola

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Emergenza covid e neve, rientro a scuola tra timori e possibili disagi. Nevica in modo intenso nelle zone montane della Valle Aniene, in provincia di Roma, dove ai timori per l'emergenza sanitaria si aggiungono adesso per gli studenti possibili difficoltà legate alla precipitazione nevosa. Strade imbiancate nell'alto Sublacense, dove domattina è prevista la riapertura delle scuole che sta provocando anche polemiche politiche. L'intensa nevicata ha già imbiancato i paesi intorno a Subiaco, dove il rientro a scuole potrebbe essere ancor più complicato specie per gli studenti delle superiori. (ANSA).