Dopo la richiesta della Asl Gualtieri annulla la maratona a Roma

Sulla base della lettera del Servizio di Prevenzione e Salute pubblica della Asl Roma 1, che in "considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche" ha chiesto di sospendere la maratona We Run Rome in programma il 31 dicembre a Roma, il sindaco Roberto Gualtieri sta predisponendo, a quanto si apprende, un'ordinanza per annullare l'evento.

Sospendere la maratona in programma domani a Roma "in considerazione delle attuali condizioni epidemiologiche". A chiederlo, secondo quanto si apprende, è stato il Servizio di prevenzione e salute pubblica della Asl Roma 1, dopo aver sentito il parere del Seresmi sorveglianza epidemiologia dello Spallanzani. All'evento attesi circa seimila atleti a cui si aggiungono gli spettatori.