Aperto e subito rinviato processo Palamara a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Aperto e subito rinviato al 15 marzo prossimo il processo che vede imputato davanti al tribunale di Perugia l'ex consigliere del Csm Luca Palamara accusato di corruzione, insieme ad Adele Attisani, per i suoi rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti (che ha già patteggiato).

Nell'udienza di oggi è stata formalizzata la richiesta di costituzione di parte civile, tra gli altri, del Consiglio superiore della magistratura, dell'Associazione nazionale magistrati e del Ministero della Giustizia.

Palamara oggi non era in aula mentre per l'accusa erano presenti il procuratore Raffaele Cantone e i sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano.

La presidente del tribunale Carla Giangamboni ha autorizzato le riprese audio-video del processo. (ANSA).