Lazio: Reina, dopo ko Verona abbiamo fatto salto di qualità

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Dopo la sconfitta con il Verona in ritiro qualcosa sicuramente è cambiato nella mentalità della squadra. Quasi sempre i confronti diretti nello spogliatoio tra di noi fanno soltanto bene. Sembra che la squadra abbia capito l'importanza di ogni partita". Lo dice il portiere della Lazio Pepe Reina alla vigilia della partita con la Salernitana all'Olimpico.

"Siamo in un periodo di cambiamenti - ha precisato lo spagnolo in conferenza stampa - nell'accettare le idee del mister e accorciare i tempi di adattamento per raggiungere gli automatismi che vuole Sarri. Nelle ultime settimane abbiamo fatto passi importanti e la squadra sta diventando solida.

Vogliamo essere una squadra difficile da battere ma l'importante è mettere continuità". Una considerazione sul lancio di oggetti a Bergamo e a Marsiglia: "E' un fatto culturale, non sportivo.

In Inghilterra non ho mai visto lanciare degli oggetti in campo.

Succede solo qui in Italia e solo in determinati campi. Dovremmo farci delle domande", ha concluso Reina. (ANSA).