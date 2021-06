Rifiuti: assessore Lazio,rifiuti romani in discarica Viterbo

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "Anche questa volta la Regione Lazio si assumerà le sue responsabilità accogliendo la richiesta unanime dei partecipanti alla riunione istituzionale di prorogare l'ordinanza che prevede il conferimento dei rifiuti romani nella discarica di Viterbo. Ora la Raggi dimostri di essere sindaco e individui i siti sul territorio comunale dove realizzare gli impianti necessari alla chiusura del ciclo dei rifiuti". Lo afferma l'assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, in una nota, riferendosi alla riunione sui rifiuti svoltasi stamani in prefettura, dove hanno partecipato la Regione Lazio, il Comune di Roma e Ama.

Valeriani ha aggiunto che Roma oggi è "una città piena di rifiuti" e "con una tassa che pesa sulle tasche dei romani, tra le più alte in Italia a causa della necessità di conferire i rifiuti altrove, visto che Roma, la Capitale d'Italia, non è autosufficiente. Senza contare la raccolta differenziata ferma da anni al 45%". (ANSA).