Opera Roma, la stagione estiva torna al Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Torna al Circo Massimo la stagione estiva del teatro dell'Opera di Roma. Dopo il successo dello scorso anno, la Fondazione musicale proporrà un ricco calendario di 26 appuntamenti tra opera, balletto e concerti nel meraviglioso spazio archeologico capitolino. Si parte il 15 giugno con il nuovo allestimento di ''Il Trovatore'' di Verdi che vedrà sul podio il direttore musicale dell'Opera Daniele Gatti per la regia di Lorenzo Mariani.

In programma debutti di rilievo: tra tutti quello del maestro Myung-Whun Chung, il 24 luglio, nel Requiem di Verdi. Melodramma ancora protagonista con Puccini il 16 luglio con Madama Butterfly, con la regia di Alèx Ollè e la direzione di Donato Renzetti, e la Bohème il 30 luglio diretta da Jordi Bernàcer per la regia di Davide Livermore. La grande danza propone il Lago dei Cigni il 22 giugno e le due serate il 13 e il 15 luglio con la star Roberto Bolle. Altro ospite d'eccezione sarà Vinicio Capossela il 23 giugno, accompagnato dall'Orchestra Maderna in ''Bestiario d'amore''. Gli spettacoli cominceranno alle 21 in vista di uno slittamento del coprifuoco. Mille gli spettatori ammessi. ''Le nostre stelle della musica e della danza - ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, presidente della Fondazione - si esibiranno nella cornice magica del Circo Massimo, dando vita a una sintesi perfetta delle mille attrattive della Capitale: arte, storia, tradizione e innovazione. Quest'appuntamento con la cultura è, ancora una volta, il simbolo di una ripartenza che coinvolge tutti e ci fa ben sperare nel futuro". ''Cercheremo di portare la bellezza ai romani e ai turisti della nostra città ed anche la gioia, dopo molto tempo, di rivivere la cultura finalmente insieme - ha detto il sovrintendente dell'Opera di Roma Carlo Fuortes -. Fare opera e balletto in uno spazio archeologico così straordinario permette di moltiplicare il piacere della musica e dell'arte, facendo diventare queste serate esperienze uniche e indimenticabili''.

