Covid: Lazio, dopo un anno -95% mortalità anziani

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "A distanza di un anno abbiamo raggiunto un traguardo importante. La mortalità per #covid19 nelle persone anziane nel Lazio è diminuita del 95%, mentre l'ospedalizzazione del 91%. Mettere in sicurezza le persone più fragili prima delle riaperture è stato il nostro pensiero fisso, sia nel far rispettare le regole di contenimento del virus, sia nell'organizzazione della campagna di vaccinazione". Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti nel corso di una conferenza stampa. (ANSA).